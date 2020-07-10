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«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд АПЛ

10.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Голами ометились Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд и Поль Погба.


Фото: Reuters

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал четвертую крупную победу подряд в АПЛ. В каждом матче разница мячей составила минимум три гола, что является рекордом в Англии.

До этого команда Сульшера победила «Борнмут» со счетом 5:2, а также «Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.

Кроме того, «МЮ» не проигрывает уже в 10 матчах АПЛ и 17 матчах во всех турнирах подряд.

«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, пока занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Саутгемптоном». Игра состоится 13 июля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

 
 
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В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.
 
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