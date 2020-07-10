В Ботаническом саду зацвели декоративные розы

Источник материала: ОНТ

Предстоящие выходные можно красиво и интересно провести и в Беларуси. Сегодня, завтра и послезавтра в Ботаническом саду еще есть возможность увидеть впечатляющую коллекцию цветущих роз!

Это национальное достояние страны. Здесь более 300 сортов белорусской, украинской, французской, немецкой и казахской селекции. Новинки этого года – чайно-гибридные и оранжевые розы. Появились и новые сорта особых плетистых роз. Для посетителей разработаны специальные маршруты – их можно пройти, используя карту на смартфоне.

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