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В Ботаническом саду зацвели декоративные розы

10.07.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ботаническом саду зацвели декоративные розы

Предстоящие выходные можно красиво и интересно провести и в Беларуси. Сегодня, завтра и послезавтра в Ботаническом саду еще есть возможность увидеть впечатляющую коллекцию цветущих роз!

Это национальное достояние страны. Здесь более 300 сортов белорусской, украинской, французской, немецкой и казахской селекции. Новинки этого года – чайно-гибридные и оранжевые розы. Появились и новые сорта особых плетистых роз. Для посетителей разработаны специальные маршруты – их можно пройти, используя карту на смартфоне. 

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Предстоящие выходные можно красиво и интересно провести и в Беларуси. Сегодня, завтра и послезавтра в Ботаническом саду еще есть возможность увидеть впечатляющую...
 
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