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В Бобруйском горисполкоме прямую телефонную линию проведёт Татьяна Рунец

10.07.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В нашей стране продолжается практика прямых телефонных линий и приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйском горисполкоме прямую телефонную линию проведёт Татьяна Рунец

Для белорусов – это возможность заявить о важной проблеме, а для власти – из первых уст узнать вопросы, которые волнуют общество. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец 10 июля проведет прямую телефонную линию в Бобруйском горисполкоме. 

Звонки будут приниматься с 10.30 до 11.30 по телефону в Бобруйске (0225) 68 00 18. 

Люди в материале: Татьяна Рунец

 
 
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Новости Беларуси. В нашей стране продолжается практика прямых телефонных линий и приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусов –...
 
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