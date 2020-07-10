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В Бобруйском горисполкоме прямую телефонную линию проведёт Татьяна Рунец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В нашей стране продолжается практика прямых телефонных линий и приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для белорусов – это возможность заявить о важной проблеме, а для власти – из первых уст узнать вопросы, которые волнуют общество. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец 10 июля проведет прямую телефонную линию в Бобруйском горисполкоме.
Звонки будут приниматься с 10.30 до 11.30 по телефону в Бобруйске (0225) 68 00 18.
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Новости Беларуси. В нашей стране продолжается практика прямых телефонных линий и приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусов –...
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