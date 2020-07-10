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50 Cent устроил погром в ресторане

10.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Афроамериканский хип-хоп-исполнитель 50 Cent вступил в перепалку с мужчиной в одном из ресторанов в городе Эджуотер, штат Нью-Джерси, и устроил погром в заведении. Запись произошедшего опубликовал TMZ, передает lenta.ru.

Отмечается, что прохожий подошел к летней веранде ресторана, начал снимать рэпера, находившегося в заведении с девушкой, на камеру и провоцировать. Музыкант швырнул в мужчину стол, попав в стоявший возле ресторана «Лексус», после чего бросил в направлении прохожего стул. После этого 50 Cent и его спутница покинули заведение.

В полиции заявили, что никаких задержаний в связи с произошедшим не было.

 
 
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Прохожий подошел к летней веранде ресторана, начал снимать рэпера, находившегося в заведении с девушкой.
 
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