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Назван фрукт, который нужно есть всем худеющим
Источник материала: ОНТ
Регулярное употребление авокадо способствует похудению и сжиганию жира из-за высокого содержания в мякоти фрукта большого количества витаминов и микроэлементов. Об этом
Помимо этого, авокадо содержит большое количество фолиевой кислоты, фосфора, калия, железа, натрия, меди, йода, магния и витаминов группы В, А, С, К.
Половина фрукта содержит около 30% суточной нормы клетчатки, что составляет примерно 7 граммов. Также такой фрукт помогает ускорять обмен веществ, а, следовательно, сжигать лишний жир.
Авокадо является довольно высококалорийным продуктом. В 100 граммах фрукта содержится 212 килокалорий. Однако даже несмотря на это, авокадо помогает похудеть. Всё благодаря содержанию мононенасыщенных жиров в его составе.
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Регулярное употребление авокадо способствует похудению и сжиганию жира из-за высокого содержания в мякоти фрукта большого количества витаминов и микроэлементов....
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