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Назван фрукт, который нужно есть всем худеющим

10.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван фрукт, который нужно есть всем худеющим
Регулярное употребление авокадо способствует похудению и сжиганию жира из-за высокого содержания в мякоти фрукта большого количества витаминов и микроэлементов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Ольгу Деккер.


Помимо этого, авокадо содержит большое количество фолиевой кислоты, фосфора, калия, железа, натрия, меди, йода, магния и витаминов группы В, А, С, К. 


Половина фрукта содержит около 30% суточной нормы клетчатки, что составляет примерно 7 граммов. Также такой фрукт помогает ускорять обмен веществ, а, следовательно, сжигать лишний жир. 

Авокадо является довольно высококалорийным продуктом. В 100 граммах фрукта содержится 212 килокалорий. Однако даже несмотря на это, авокадо помогает похудеть. Всё благодаря содержанию мононенасыщенных жиров в его составе. 

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Регулярное употребление авокадо способствует похудению и сжиганию жира из-за высокого содержания в мякоти фрукта большого количества витаминов и микроэлементов....
 
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