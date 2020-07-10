Выпускница 11-й школы получила 100 баллов на ЦТ по белорусскому

Источник материала: Слуцк Город





Выпускница СШ № 11 Валерия Барановская под руководством педагога педагог Светланы Иосифовны Сапежинской одна из первых получила 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку. Девушка готовилась к испытанию не только в последний год в школе: участвовала в олимпиадах, посещала факультативные занятия, выполняла задания ЦТ прошлых лет – и все это помогло, пишет «Слуцкий край».

— Что результат буде высоким, я знала с самого начала, так как была уверена в своих силах и знаниях, — говорит Валерия. — На первом репетиционном тестировании мне удалось набрать 99 баллов, на втором – 98. Но когда в результатах увидела цифру 100, моей радости не было границ.

По словам Валерии, если действительно хотеть и упорно идти к своей цели, то возможно все.

— У нас созданы все условия, чтобы получить качественное образование. и развиваться как личность, — отмечает Валерия.

Девушка уже определилась с будущей профессией, выбор стоит между двумя белорусскими ВУЗами, но какая специальность – пока секрет.