Президент похвалил государственные СМИ и пообещал «навести порядок» со свободой слова

Источник материала: Ежедневник

фото: baj.by

"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - пообещал Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ.

Лукашенко заявил, что положительно относится к наличию альтернативных точек зрения. По его словам, на уровне президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения. "Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака - все это правильно", - отметил Лукашенко.

В то же время президент подчеркнул, что "свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок". Речь, в частности, шла о негативных комментария в интернете. "Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова, - обратился президент к журналистам государственных СМИ, - сказал не то, обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию (негатива. - Прим.), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство".

Говоря о белорусском телевидении, Лукашенко выразил готовность поддерживать хорошие проекты. "В последнее время мне нравятся ваши передачи. Нам надо удержать этот уровень и еще прибавить. Я готов пойти на многое, чтобы поддержать СМИ, но не просто взяли и дали деньги… Нет, нам действительно надо финансировать хорошие проекты".

Подчеркнув важность государственных СМИ, Лукашенко заверил, что их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.