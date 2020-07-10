Лукашенко снова высказался о «майдане» и цене суверенитета Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

На встрече с представителями государственных СМИ президент подчеркнул, что «такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития ".

Лукашенко снова подчеркнул, что выступает против радикальных реформ в стране и возвращения к Конституции 1994 года (напомним, это предлагал Виктор Бабарико).

Говоря об обновлении Конституции, президент в очередной раз заговорил о «майдане»: «Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения".

Рассуждая на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. "Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел", - заметил Александр Лукашенко.



"Мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - предупредил Лукашенко.

Президент заявил также, что в ситуации «передела» мира, которая сейчас происходит, Беларуси тяжело «балансировать между этими гигантами (мировыми центрами силами. - Прим.) - это очень опасное дело, но куда деваться?".



Лукашенко прокомментировал также недавнее интервью главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, в котором тот рассказал о якобы имевшем место торге между Лукашенко и Путиным по поводу объединения Беларуси и России. По мнению Венедиктова, для белорусских властей вопрос об объединении с Россией – всего лишь вопрос цены.

«Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология", - парировал Лукашенко.