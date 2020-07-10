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Лукашенко снова высказался о «майдане» и цене суверенитета Беларуси
10.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
На встрече с представителями государственных СМИ президент подчеркнул, что «такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития ".
Лукашенко снова подчеркнул, что выступает против радикальных реформ в стране и возвращения к Конституции 1994 года (напомним, это предлагал Виктор Бабарико).
Говоря об обновлении Конституции, президент в очередной раз заговорил о «майдане»: «Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и "памяркоўнасць" - все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения".
Рассуждая на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. "Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел", - заметил Александр Лукашенко.
Президент заявил также, что в ситуации «передела» мира, которая сейчас происходит, Беларуси тяжело «балансировать между этими гигантами (мировыми центрами силами. - Прим.) - это очень опасное дело, но куда деваться?".
«Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология", - парировал Лукашенко.
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На встрече с представителями государственных СМИ президент подчеркнул, что «такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего...
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