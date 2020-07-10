ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме

10.07.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме

Сотрудник полиции Лондона (Великобритания) Бенджамин Ханнам был обвинен в терроризме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление полиции британской столицы.

Уточняется, что Бенджамин Ханнам обвиняется в преступлениях, которые были совершены с 2016 по 2018 годы. Среди прочего, полицейский якобы участвовал в деятельности запрещенной ультраправой организации National Action, а также хранил непристойные детские снимки. При вступлении в службу Ханнам подавал заведомо ложные сведения о себе.

Подозреваемого освободили под залог. Магистратский суд лондонского района Вестминстер рассмотрит дело Бенджамина Ханнама 6 августа.

Фото: AP Photo / PA / Stefan Rousseau

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник полиции Лондона (Великобритания) Бенджамин Ханнам был обвинен в терроризме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление полиции британской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда комариные укусы опасны для организма? Рассказывает дерматолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика