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В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме
Источник материала: ОНТ
Сотрудник полиции Лондона (Великобритания) Бенджамин Ханнам был обвинен в терроризме. Об этом
Уточняется, что Бенджамин Ханнам обвиняется в преступлениях, которые были совершены с 2016 по 2018 годы. Среди прочего, полицейский якобы участвовал в деятельности запрещенной ультраправой организации National Action, а также хранил непристойные детские снимки. При вступлении в службу Ханнам подавал заведомо ложные сведения о себе.
Подозреваемого освободили под залог. Магистратский суд лондонского района Вестминстер рассмотрит дело Бенджамина Ханнама 6 августа.
Фото: AP Photo / PA / Stefan Rousseau
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Сотрудник полиции Лондона (Великобритания) Бенджамин Ханнам был обвинен в терроризме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление полиции британской...
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