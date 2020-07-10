В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме

Источник материала: ОНТ

Сотрудник полиции Лондона (Великобритания) Бенджамин Ханнам был обвинен в терроризме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление полиции британской столицы.

Уточняется, что Бенджамин Ханнам обвиняется в преступлениях, которые были совершены с 2016 по 2018 годы. Среди прочего, полицейский якобы участвовал в деятельности запрещенной ультраправой организации National Action, а также хранил непристойные детские снимки. При вступлении в службу Ханнам подавал заведомо ложные сведения о себе.

Подозреваемого освободили под залог. Магистратский суд лондонского района Вестминстер рассмотрит дело Бенджамина Ханнама 6 августа.

Фото: AP Photo / PA / Stefan Rousseau

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