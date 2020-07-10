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Где в Беларуси можно будет сделать бесплатно ЭКО?

10.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Количество многодетных семей в Беларуси с каждым годом увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если по данным переписи 2009 года в стране проживали 62 500 многодетных семей, то сегодня уже более 108 тысяч. Такой позитивный тренд говорит о том, что политика государства, направленная на поддержку многодетных, дает свой результат.

Где в Беларуси можно будет сделать бесплатно ЭКО?

Самой богатой на большие семьи считается Брестская область. В целом в многодетных семьях Беларуси сегодня воспитываются более 353 тысяч детей. Медицинские учреждения оказывают помощь супружеским парам, в том числе, и с использованием методов репродуктивных технологий.

Где в Беларуси можно будет сделать бесплатно ЭКО?

Всю большую популярность приобретает метод ЭКО. В 2019 году эффективность его применения составила более 40 % – это почти 2 тысячи долгожданных беременностей. Демографической составляющей большое внимание уделяет государство. Так, указ Президента, принятый в мае, позволит стать счастливыми родителями ещё большему количеству пар. Документ вступит в силу в январе 2021 года и подарит возможность проведения одной бесплатной попытки ЭКО. 

Где в Беларуси можно будет сделать бесплатно ЭКО?

Людмила Кеда, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний день примерно определены три организации, это те три организации государственные – это РНПЦ «Мать и дитя», 2-й родильный дом и медико-генетический центр гомельский, где бесплатно будет предоставляться попытка ЭКО.

Где в Беларуси можно будет сделать бесплатно ЭКО?

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
В 2019 году в Республике Беларусь было проведено 4420 законченных циклов ЭКО. Из них на базе РНПЦ «Мать и дитя» было проведено 1217 циклов. Эффективность программы ЭКО по Республике Беларусь составила 40,8 %, в нашем центре эта цифра – 41,2 %.

Где в Беларуси можно будет сделать бесплатно ЭКО?

Беларусь занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в топ-50 стран мира по ведению беременности и организации родов квалифицированными врачами. Более 20 лет работает разноуровневая система охраны здоровья. РНПЦ «Мать и дитя» относится к 4-му – самому высокому технологическому уровню оказания помощи беременным женщинам и новорождённым. Функционируют также 17 центров третьего уровня, 27 – второго и 64 медучреждения – первого уровня. 

Люди в материале: Людмила Кеда, Ирина Дусь

 
 
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Новости Беларуси. Количество многодетных семей в Беларуси с каждым годом увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если по данным переписи 2009...
 
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