Топ-5 автокредитов июля 2020

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Автокредиты «опасней» потребительских кредитов и кредитов на жилье. Потому что переплата по первым обычно невелика из-за малых сумм и сроков, а жилищные кредиты разных банков часто похожи.

Другое дело автокредит . Ставки по ним почти такие же, как у потребительских кредитов, но переплата в разы больше из-за больших сроков и массы возможных дополнительных расходов. Кстати, сопутствующие расходы иногда обходятся едва ли ни дороже самого кредита.

Для оценки кредита будем указывать как минимум три процентные ставки:

первоначальную ставку, из рекламных материалов банка;

максимальную ставку, которую обычно применяют в следующие периоды;

эффективную ставку – отношение полной переплаты к сумме кредита.

Сопутствующие расходы сравнивать не будем, это не всегда возможно.

Фото: Myfin.by

Кредит от Беларусбанка

«На приобретение авто Geely у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ»

Кредит на покупку автомобиля Geely у дилера. Первоначальная ставка – 7,7%. Максимальная ставка равна текущей ставке рефинансирования плюс 5,1%. Минимальная сумма – 100 руб., максимальная – 110 тыс. руб. Срок погашения – до 5 лет.

Расчет кредитным калькулятором для суммы 20 тыс. руб. с погашением за 5 лет вышел таким:

Общая сумма к выплате – 27 617 руб.

Стоимость кредита – 7 617 руб.

Эффективная ставка – 15,236%.

Погашение равными суммами по 460,33 руб. ежемесячно. Величина основной суммы в ежемесячном платеже возрастает с 234,50 руб., сумма процентов снижается с 226,83 руб. до 5,17 руб.

Условия и ограничения:

Кредит может быть использован только на приобретение автомобилей Джили у дилеров БЕЛДЖИ.

В первые 3 года применяется льготная процентная ставка 7,7%. Затем она возрастает до 13,51%. Эффективная ставка 15,236% актуальна в данный момент при текущей ставке рефинансирования 7,75%.

За счет кредита может финансироваться до 100% цены авто. От величины первого взноса зависит продолжительность льготного периода. Чем больше взнос – тем дольше действует льготная ставка.

Деньги перечисляются продавцу авто, на руки клиенту не выдаются.

Обеспечением возврата ссуды может быть залог автомобиля или поручительство. Доход поручителя разрешено включать в общий доход заемщика при оформлении кредита.

Штрафа за досрочное погашение нет. Дополнительных платежей нет, но если авто становится залогом по кредиту, то его обязательно страховать по КАСКО.

Фото: Myfin.by

Документы для оформления кредита:

паспорт заемщика и копия паспорта;

согласие заемщика на проверку его кредитной истории и персональных данных;

справка о доходах (получателям зарплаты или пенсии в Беларусбанке справка не требуется);

договор купли-продажи авто или счет справка.

По совокупности параметров это один из самых льготных автокредитов. Здесь государственный банк поддерживает отечественного производителя. Однако стоимость покупки может вырасти благодаря страхованию по КАСКО и обязательному сервисному обслуживанию в гарантийный период.

Кредит от БНБ-Банка

«Программа автокредитования Лада»

Еще один кредит для покупки машин конкретной марки у дилера.

Ставка – от 10,99%. Минимальная сумма – 3 тыс. руб., максимальная 35 тыс. руб. Срок погашения – до 10 лет.

Расчет для суммы 20 тыс. руб. с погашением за 5 лет:

Общая сумма к выплате – 27 617 руб.

Стоимость кредита – 7 617 руб.

Эффективная ставка – 15,236%.

Погашение ежемесячно равными платежами по 460,30 руб. Выплата основной суммы возрастает с 235,13 руб. до 455,18 руб. в конце срока, сумма процентов снижается с 225,15 руб. до 5,12 руб.

Условия и ограничения:

Кредит может быть использован только на приобретение автомобилей Лада в белорусских дилеров. Деньги перечисляются продавцу авто, на руки клиенту не выдаются. Дополнительных платежей нет. Штрафа за досрочное погашение нет.

Обеспечением по кредиту может быть залог авто и поручительство физического лица. Залоговое авто страхуется по КАСКО. Возможен кредит без первого взноса.

Требования к заемщику:

гражданство или вид на жительство в РБ;

возраст от 23 до 61 года;

ежемесячный доход не менее 600 руб.;

стаж на последнем месте не меньше 3 месяцев.

Документы для оформления кредита:

паспорт или вид на жительство;

справка о доходе (при кредите менее 55% стоимости авто или сумме до 35 тыс. руб. справка не требуется);

военный билет для мужчин моложе 28 лет;

проект договора на покупку авто у дилера;

ИП также предоставляют свидетельство о регистрации.

Это один из самых выгодных кредитов для покупки автомобилей Лада. Другие банки также кредитуют эту марку, но некоторые кредиты обходятся дороже. Однако требования по дорогим кредитам обычно свободнее, можно найти варианты без залога и поручительства. Целевые кредиты на покупку других марок авто, в основных чертах похожи на описанные для Лады и Джили.

Кредит от Франсабанка

«На приобретение нового автомобиля»

Кредит на покупку новой машины любой марки, без привязки к конкретному дилеру.

Ставка – от 13,51%. Минимальная сумма – 100 руб., максимальная определяется стоимостью авто и кредитоспособностью заемщика. Срок погашения – до 7 лет.

Расчет для суммы 20 тыс. руб. с погашением за 5 лет:

Общая сумма к выплате – 26 867,58 руб.

Стоимость кредита – 6 867,58 руб.

Эффективная ставка – 13,735%.

Погашение ежемесячно уменьшающимися платежами первый – 558,90 руб., последний – 337,09 руб. Основная сумма равными платежами по 333,33 руб., сумма процентов снижается с 225,17 руб. до 3,75 руб.

Условия и ограничения:

Кредитные средства можно использовать только на покупку нового авто. Деньги перечисляются продавцу авто, на руки клиенту не выдаются. Дополнительных платежей нет. Штрафа за досрочное погашение нет.

Обеспечение по кредиту – залог авто. При необходимости – поручительство физического лица. Обязательна страховка по стандарту полное КАСКО.

Первоначальный взнос не меньше 20%. При расчете можно учитывать доход супруга (супруги), в этом случае он выступает поручителем.

Требования к заемщику:

гражданство или вид на жительство в РБ на весь срок погашения кредита;

возраст от 21 года;

постоянный ежемесячный доход на территории РБ не менее 450 руб., для Минска – не ниже 550 руб.

Для ИП применяются особые условия:

по кредиту меньше 3 тыс. руб. – поручительство одного физлица;

свыше 3 тыс. руб. – не менее 2 поручителей.

Поручителями не могут быть другие ИП.

Документы для оформления кредита:

паспорт или вид на жительство;

справка о доходе за последние 3 месяца;

разрешение клиента на проверку его кредитной истории;

договор на покупку авто.

При участии в сделке супругов, от них также требуются паспорта (вид на жительство) и свидетельство о браке. ИП предоставляют свидетельство о регистрации.

Этот кредит на покупку нового авто оказывается даже выгоднее специальных партнерских программ покупки определенных марок. Единственное значимое отличие – обязательный первый взнос не менее 20%.

У Франсабанка есть кредит на покупку б/у авто практически с такими же условиями.

Фото: Myfin.by



Кредит от Белинвестбанка

«На приобретение автомобиля бывшего в эксплуатации»

Кредит на приобретение подержанной машины без привязки к продавцу и без дополнительных ограничений.

Ставка – от 13,51%. Минимальная сумма – 100 руб., максимальная определяется стоимостью авто и кредитоспособностью заемщика. Срок погашения – до 7 лет.

Расчет для суммы 20 тыс. руб. с погашением за 5 лет:

Общая сумма к выплате – 26 867,58 руб.

Стоимость кредита – 6 867,58 руб.

Эффективная ставка – 13,735%.

Погашение ежемесячно уменьшающимися платежами первый – 558,50 руб., последний – 337,09 руб. Основная сумма равными платежами по 333,33 руб., сумма процентов снижается с 225,17 руб. до 3,75 руб.

Условия и ограничения:

Деньги перечисляются продавцу авто, на руки клиенту не выдаются. Дополнительных платежей нет. Штрафа за досрочное погашение нет.

Обеспечение по кредиту –неустойка. Нет залога и поручительства. Кредитуется до 100% стоимости покупки.

Документы для оформления кредита:

паспорт;

справка о доходе за последние 3 месяца (для зарплатных клиентов Белинвестбанка справка не требуется);

разрешение клиента на проверку его кредитной истории;

договор на покупку авто.

Здесь описаны максимальные возможности по описываемому кредиту. Банк может уменьшить сумму или потребовать участия собственными средствами. Но общие условия все равно выглядят очень привлекательными.

Кредит от Приорбанка

«ПростоАвто»

Теперь опишем один из самых дорогих кредитов по годовой ставке. Он попал в наш обзор, потому что имеет наименьшие ограничения при получении и пользовании кредитными средствами.

Первоначальная ставка 16,5%, действует в первый месяц. Основная ставка – 20,5%. Минимальная сумма – 100 руб., максимальная 18 тыс. руб. Срок погашения – до 7 лет.

Расчет для суммы 18 тыс. руб. с погашением за 5 лет:

Общая сумма к выплате –28 914,69 руб.;

Стоимость кредита – 10 914,69 руб.

Эффективная ставка – 24,255%.

Погашение ежемесячно равными платежами по 481,91 руб. Основной долг выплачивается нарастающими суммами – от 174,41 руб. до 472,82 руб., а сумма процентов снижается с 307,50 руб. до 8,09 руб.

Условия и ограничения:

Деньги перечисляются продавцу авто, на руки клиенту не выдаются. Продавцом может быть юридическое или физическое лицо.

Дополнительных платежей нет. Штрафа за досрочное погашение нет. Поручительства и залога нет. Делать оценку приобретаемого авто не нужно. Страхование по КАСКО не требуется.

Обеспечение по кредиту –неустойка. Поскольку оценка авто не производится, вопрос первоначального взноса не актуален, клиент просто берет в банке нужную сумму.

Требования к заемщику:

возраст от 22 до 63 лет;

доход за последние 3 месяца – не меньше 265 руб.;

стаж работы на последнем месте не менее полугода.

Документы для оформления кредита:

паспорт или вид на жительство;

справка о доходе за последние 3 месяца

Зарплатным клиентам Приорбанка и тем, кто берет меньше 5 тыс. руб. справка не требуется. Дополнительный бонус – подать заявку на кредит можно удаленно: в интернет-банке, мобильном приложении или на сайте Приорбанка.

Это кредит с максимальной свободой для заемщика, подходит для покупки любого авто у любого продавца.

Фото: Myfin.by

Что это значит?

Перечисленные выше кредиты не единственные в своем роде. В данный момент белорусские банки предлагают десятки разных ссуд на покупку авто. Условия большинства из них перекликаются между собой. Некоторые кредиты отличаются от перечисленных на доли процента эффективной ставки и очень похожи по другим параметрам.

Однако рассматривать нюансы автокредита все-таки нужно. К примеру – ускоренное погашение процентов и увеличение выплат по основной сумме к концу срока делает невыгодным досрочное погашение. Обязательное полное КАСКО само по себе стоит немало, но требует еще и сервисного обслуживания новых авто, и это тоже немалая сумма.

Потому лучше рассматривать сразу многие предложения банков, воспользоваться мастером подбора кредитов, рассчитать и сравнить их кредитным калькулятором. И сверх того, добавить к цене кредита обязательные расходы вроде страховки.

И еще один очень важный совет – банки дают общую информацию о кредитах, но многое решается индивидуально. Ставка «от 12%» это не всегда ровно «12%». Все это следует учитывать, а потом уже делать окончательный выбор.