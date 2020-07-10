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Женщина разбогатела и доказала свою правоту. В этом ей помог любопытный кот

10.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Обычный домашний кот сделал женщину богатой. Любопытный питомец нашёл один крайне важный документ.

Как сообщает Daily Mail, 36-летняя Венетия Мюррей вместе с двумя братьями владела фермой стоимостью 6 миллионов фунтов (7 551 000 долларов) в графстве Англии Хартфордшир, которая досталась им в наследство от дедушки. В 2007 году 35-летний брат Венетии – Дин Брант – погиб на железной дороге.

Считалось, что Дин не успел оставить завещание, поэтому его часть наследства отошла 82-летней матери, которая передала долю фермы сына второму брату Венетии – 40-летнему Дейлу Бранту. В итоге получалось, что старшему брату отходит две трети фермы, но его сестра была против такого решения.

Женщина разбогатела и доказала свою правоту. В этом ей помог любопытный кот
Фото: Daily Mail 

Мюррей обнаружила, что Дин ещё в 1999 году написал целых два завещания. В одном из них говорилось, что он отдаёт половину своего наследства сестре. Теперь уже Венетия и Дейл должны были поровну разделить ферму. Но поскольку документ найден не был, началась семейная вражда: на одной стороне была Мюррей, на другой – её мать и брат.

В 2018 году юрисконсульт Дина обнаружил оригинал завещания мужчины. Однако в суде Дейл и его мать спорили и говорили, что это подделка. В 2019 году юрисконсульт умер, так и не успев передать завещание. Все документы, касающиеся раздела наследства, были переданы другому адвокату.

И вот в 2020 году, когда адвокат собиралась отправить бумаги юрисконсульта в шредер, её кот опрокинул бумаги. Пока женщина собирала их, она увидела, что копия завещания на самом деле является оригиналом. Адвокат отнесла документ в суд, и это стало решающим аргументом.

Судья вспомнил слова друзей Дина, которые давали показания. По их утверждениям, мужчина хотел, чтобы его долю поровну поделили брат и сестра. Дин не хотел, чтобы матери досталась хоть какая-то часть его наследства. Также судья добавил, что мать детей, вероятно, знала о завещании младшего сына, но намеренно умолчала об этом.

Таким образом ферма деда Мюррей и Бранта была поделена поровну между братом и сестрой. Также треть доли Дина отошла дяде Венетии, который выступал на стороне своей племянницы.

Ранее мы рассказывали о женщине, которая получила записку из прошлого. Послание принадлежало ей и её братьям – здесь подробности.

Люди в материале: Венетия Мюррей, Дин Брант, Дейл Брант, Venetia Murray, Dean Brunt, Dale Brunt

 
 
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Обычный домашний кот сделал женщину богатой. Любопытный питомец нашёл один крайне важный документ. Как сообщает Daily Mail, 36-летняя Венетия Мюррей вместе с двумя...
 
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