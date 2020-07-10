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БЖД пустит 13 дополнительных поездов к празднику «Купалье» в Александрии

10.07.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БЖД пустит 13 дополнительных поездов к празднику «Купалье» в Александрии

11 июля составы пойдут по маршруту Могилев – Копысь и Орша – Копысь. 12 числа дополнительно будут курсировать четыре поезда Копысь – Могилев и Копысь – Орша.

График движения согласован по времени с началом и окончанием праздничных событий. На берегу Днепра уже вовсю идут приготовления: на трех гектарах построили город славянской культуры. Его жители – более семисот народных мастеров и артистов со всей Беларуси. Из праздничных новинок – Республиканские соревнования по пауэрлифтингу, показ модных коллекций льняной одежды. Завтра вечером на главной сцене состоится гала-концерт «Моя Александрия» с участием белорусских, российских и украинских исполнителей.

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Теги: Могилев
 
 
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11 июля составы пойдут по маршруту Могилев – Копысь и Орша – Копысь. 12 числа дополнительно будут курсировать четыре поезда Копысь – Могилев и Копысь – Орша. График...
 
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