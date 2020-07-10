Под Дзержинском браконьер во время погони сбил инспектора природоохраны. Расследование дела завершено

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о браконьерстве, повлекшем причинение окружающей среде вред в особо крупном размере, и о насилии в отношении должностного лица. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

В феврале текущего года в рамках спецоперации сотрудниками ГУБОПиК МВД в Дзержинском районе были задержаны двое местных жителей. По данным следствия, 11 февраля 52-летний мужчина приехал в лесной массив в квартал охотничьих угодий и без соответствующего разрешения застрелил самку лося с двумя эмбрионами.

На следующей день он вернулся в лес со своим 50-летним братом и разделал тушу. Потом семь полиэтиленовых мешков с мясом общим весом более 165 кг загрузил в багажник «Нивы», а остальные части закопал. Когда мужчины выехали на дорогу и увидели сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира, стали от них скрываться. Требования инспекторов остановиться и выйти из автомобиля для проведения разбирательства водитель игнорировал. Во время погони он зацепил инспектора, который пытался помешать ему уехать. В результате должностному лицу были причинены легкие телесные повреждения, а также повреждено его форменное обмундирование.



Фото: СК

Кроме того, преследуемый водитель нарушил множественные требования ПДД. После того, как он выехал из подземного пешеходного перехода на автодороге М1, автомобиль заглох. Тогда мужчины бросили внедорожник и скрылись. Подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции в тот же день.

Мужчины допрошены, с их участием проведены проверки показаний на месте. Причиненный окружающей среде ущерб — более 24 тысяч рублей — возмещен.

Следователи предъявили обвинение 52-летнему мужчине по ч. 4 ст. 282 (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (Насилие и повреждение имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Уголовное преследование в отношении второго мужчины прекращено вследствие применения амнистии.