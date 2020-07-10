ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Под Дзержинском браконьер во время погони сбил инспектора природоохраны. Расследование дела завершено

10.07.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о браконьерстве, повлекшем причинение окружающей среде вред в особо крупном размере, и о насилии в отношении должностного лица. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

В феврале текущего года в рамках спецоперации сотрудниками ГУБОПиК МВД в Дзержинском районе были задержаны двое местных жителей. По данным следствия, 11 февраля 52-летний мужчина приехал в лесной массив в квартал охотничьих угодий и без соответствующего разрешения застрелил самку лося с двумя эмбрионами.

На следующей день он вернулся в лес со своим 50-летним братом и разделал тушу. Потом семь полиэтиленовых мешков с мясом общим весом более 165 кг загрузил в багажник «Нивы», а остальные части закопал. Когда мужчины выехали на дорогу и увидели сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира, стали от них скрываться. Требования инспекторов остановиться и выйти из автомобиля для проведения разбирательства водитель игнорировал. Во время погони он зацепил инспектора, который пытался помешать ему уехать. В результате должностному лицу были причинены легкие телесные повреждения, а также повреждено его форменное обмундирование.


Фото: СК

Кроме того, преследуемый водитель нарушил множественные требования ПДД. После того, как он выехал из подземного пешеходного перехода на автодороге М1, автомобиль заглох. Тогда мужчины бросили внедорожник и скрылись. Подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции в тот же день.

Мужчины допрошены, с их участием проведены проверки показаний на месте. Причиненный окружающей среде ущерб — более 24 тысяч рублей — возмещен.

Следователи предъявили обвинение 52-летнему мужчине по ч. 4 ст. 282 (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (Насилие и повреждение имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Уголовное преследование в отношении второго мужчины прекращено вследствие применения амнистии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи предъявили обвинение 52-летнему мужчине по ч. 4 ст. 282 (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (Насилие и...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД пустит 13 дополнительных поездов к празднику «Купалье» в Александрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика