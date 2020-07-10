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Под Дзержинском браконьер во время погони сбил инспектора природоохраны. Расследование дела завершено
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о браконьерстве, повлекшем причинение окружающей среде вред в особо крупном размере, и о насилии в отношении должностного лица. Об этом
В феврале текущего года в рамках спецоперации сотрудниками ГУБОПиК МВД в Дзержинском районе были задержаны двое местных жителей. По данным следствия, 11 февраля 52-летний мужчина приехал в лесной массив в квартал охотничьих угодий и без соответствующего разрешения застрелил самку лося с двумя эмбрионами.
На следующей день он вернулся в лес со своим 50-летним братом и разделал тушу. Потом семь полиэтиленовых мешков с мясом общим весом более 165 кг загрузил в багажник «Нивы», а остальные части закопал. Когда мужчины выехали на дорогу и увидели сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира, стали от них скрываться. Требования инспекторов остановиться и выйти из автомобиля для проведения разбирательства водитель игнорировал. Во время погони он зацепил инспектора, который пытался помешать ему уехать. В результате должностному лицу были причинены легкие телесные повреждения, а также повреждено его форменное обмундирование.
Кроме того, преследуемый водитель нарушил множественные требования ПДД. После того, как он выехал из подземного пешеходного перехода на автодороге М1, автомобиль заглох. Тогда мужчины бросили внедорожник и скрылись. Подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции в тот же день.
Мужчины допрошены, с их участием проведены проверки показаний на месте. Причиненный окружающей среде ущерб — более 24 тысяч рублей — возмещен.
Следователи предъявили обвинение 52-летнему мужчине по ч. 4 ст. 282 (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (Насилие и повреждение имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Уголовное преследование в отношении второго мужчины прекращено вследствие применения амнистии.
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Под Дзержинском браконьер во время погони сбил инспектора природоохраны. Расследование дела завершено
Следователи предъявили обвинение 52-летнему мужчине по ч. 4 ст. 282 (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 366 (Насилие и...
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