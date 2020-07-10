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На белорусско-российской границе задержана фура-двойник

10.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Машина-двойник задержана на белорусско-российской границе. Об этом сообщили в Таможенном комитете Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-российской границе задержана фура-двойник


Речь идёт о грузовике, который незаконно перевозил фрукты и зелень на сумму 50 тысяч рублей. Авто принадлежало российской фирме и якобы следовало из Германии.

На белорусско-российской границе задержана фура-двойник

Водитель транспортного средства по документам вез кабельные лотки. Впрочем, накладные (а также свидетельство о регистрации грузовика и таможенная пломба) оказались поддельными. Они, как выяснилось позже, принадлежали другому авто, которое действительно следовало транзитом через Беларусь из Германии в Россию.

Автомобиль задержан. На денежные средства перевозчика наложен арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Новости Беларуси. Машина-двойник задержана на белорусско-российской границе. Об этом сообщили в Таможенном комитете Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
 
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