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На месте двухэтажки на проспекте Пушкина хотят построить девятиэтажный комплекс. Что предлагают?

10.07.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска рассмотрел предпроектное решение многофункционального комплекса, который хотят построить на месте двухэтажки на пересечении проспекта Пушкина и улицы Харьковской. Кто и что тут собрался создать, и что решили архитекторы — в материале REALTY.TUT.BY.


Что это за место?

Место под застройку расположено на втором кольце, через дорогу от заправки «А-100». На этом участке находится двухэтажное здание, которое в 2011 году у компании «Твоя Столица» купила компания «СиДиСи Инжиниринг». Сейчас помещения в этом сооружении сдаются под офисы.


Общая площадь здания — 708 квадратных метров. Площадь же участка для его обслуживания — целых 79 соток. Понятно, что столько свободной земли в таком месте любой захочет использовать более выгодно для себя.

Поэтому «СиДиСи Инжиниринг» хочет снести эту двухэтажку и построить тут многофункциональный комплекс общей площадью в 21 тысячу квадратных метров, из которых почти 10 тысяч — многоуровневый паркинг.

Что именно предлагают строить?

Предполагается, что здание будет девяти-десятиэтажным. В подвале расположится фитнес-центр, на первом этаже — бытовые услуги вроде парикмахерской, химчистки, а также холл. На втором этаже — кафе на 48 мест. На третьем — торговые помещения. На четвертом и пятом этажах — зоны для отдыха и развлечений. С шестого по девятый — офисные помещения.

К зданию предлагается пристроить пятиуровневый паркинг. Он будет открытым, но с легкими ограждениями.

На рассмотрение архитектурного совета представили два варианта нового здания. Первый представляет собой два девятиэтажных объема простых прямоугольных форм, плюс пристроенный паркинг со стороны перекрестка.




Второй вариант — уже два разновысоких объема, плюс паркинг. Один объем — 10 этажей, второй — 8. Центральная часть комплекса расположится уже со стороны перекрестка.



Что решил совет?

Члены архитектурного совета отправили эти предложения на доработку. Они рекомендовали доработать объемно-пространственное решение комплекса с
учетом градостроительной значимости территории и сложившейся планировочной
ситуации.

Архитекторы также посоветовали рассмотреть возможность:

  • увеличения этажности здания;
  • создания точечного объема с выразительной пластикой фасадов;
  • принимая во внимание угловое расположение земельного участка, выполнить объемно-пространственное решение объекта и его привязку с учетом направлений транспортных магистралей;
  • исключить размещение паркинга, ориентированного на пересечение Пушкина и и Харьковской;
  • предусмотреть парадное благоустройство со стороны проспекта Пушкина.

Доработанное проектное решение нужно будет повторно представить на заседание
архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе города Минска.

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Теги: Минск
 
 
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