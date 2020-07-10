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На месте двухэтажки на проспекте Пушкина хотят построить девятиэтажный комплекс. Что предлагают?
Источник материала: Tut.by
Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска рассмотрел предпроектное решение многофункционального комплекса, который хотят построить на месте двухэтажки на пересечении проспекта Пушкина и улицы Харьковской. Кто и что тут собрался создать, и что решили архитекторы — в материале REALTY.TUT.BY.
Что это за место?
Место под застройку расположено на втором кольце, через дорогу от заправки «А-100». На этом участке находится двухэтажное здание, которое в 2011 году у компании «Твоя Столица» купила компания «СиДиСи Инжиниринг». Сейчас помещения в этом сооружении сдаются под офисы.
Общая площадь здания — 708 квадратных метров. Площадь же участка для его обслуживания — целых 79 соток. Понятно, что столько свободной земли в таком месте любой захочет использовать более выгодно для себя.
Поэтому «СиДиСи Инжиниринг» хочет снести эту двухэтажку и построить тут многофункциональный комплекс общей площадью в 21 тысячу квадратных метров, из которых почти 10 тысяч — многоуровневый паркинг.
Что именно предлагают строить?
Предполагается, что здание будет девяти-десятиэтажным. В подвале расположится фитнес-центр, на первом этаже — бытовые услуги вроде парикмахерской, химчистки, а также холл. На втором этаже — кафе на 48 мест. На третьем — торговые помещения. На четвертом и пятом этажах — зоны для отдыха и развлечений. С шестого по девятый — офисные помещения.
К зданию предлагается пристроить пятиуровневый паркинг. Он будет открытым, но с легкими ограждениями.
На рассмотрение архитектурного совета представили два варианта нового здания. Первый представляет собой два девятиэтажных объема простых прямоугольных форм, плюс пристроенный паркинг со стороны перекрестка.
Что решил совет?
Члены архитектурного совета отправили эти предложения на доработку. Они рекомендовали доработать объемно-пространственное решение комплекса с
Архитекторы также посоветовали рассмотреть возможность:
Доработанное проектное решение нужно будет повторно представить на заседание
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Проект рассмотрел архитектурный совет при главном архитекторе Минска. Что решили?
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