Лукашенко: я ярый сторонник электромобилей, это - будущее

Источник материала: Виртуальный Брест

Развитие электротранспорта - это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020", передает корреспондент БЕЛТА.





"Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее", - подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. Это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС.

"Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. - Прим. БЕЛТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль", - заявил Александр Лукашенко.