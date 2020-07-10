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Лукашенко: я ярый сторонник электромобилей, это - будущее
10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Развитие электротранспорта - это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020", передает корреспондент БЕЛТА.
"Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее", - подчеркнул белорусский лидер.
Он рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. Это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС.
"Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. - Прим. БЕЛТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль", - заявил Александр Лукашенко.
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Развитие электротранспорта - это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами...
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