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Лукашенко: я ярый сторонник электромобилей, это - будущее

10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Развитие электротранспорта - это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: я ярый сторонник электромобилей, это - будущее

"Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее", - подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. Это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС.

"Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. - Прим. БЕЛТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль", - заявил Александр Лукашенко.

 
 
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  Развитие электротранспорта - это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами...
 
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