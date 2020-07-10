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Онколог рассказал о симптомах опасного заболевания – грыже пищевода

10.07.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онколог рассказал о симптомах опасного заболевания – грыже пищевода

Российский хирург-онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram перечислил признаки, которые указывают на грыжу пищевода.

Изжога - основной признак заболевания - появляется сразу после еды, физических упражнений или долгого лежания. Приступы изжоги часто сопровождаются воспалением слизистой пищевода - эзофагитом.

Боль в загрудинной или эпигастральной области - в районе солнечного сплетения, чувство распирания в подреберье, воздушная отрыжка также могут сигнализировать о болезни.

Карасев подчеркнул, что на появление грыжи влияют внешние и внутренние факторы - нарушение моторики пищеварения, ослабление и утрата мышечного тонуса диафрагмы, вследствие чего смещаются структуры, расположенные в верхнем отделе брюшной полости, что приводит к попаданию в грудную область частей внутренних органов, которые в норме должны находиться под диафрагмой.

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Российский хирург-онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram перечислил признаки, которые указывают на грыжу пищевода. Изжога - основной признак заболевания -...
 
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