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Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации

10.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

9 июля в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Мероприятие проходило во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации
Фото из архива БЕЛТА

Лукашенко заявил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения: «Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации
Фото из архива БЕЛТА

Также он высказал убеждение, что для рынка массмедиа важным фактором является наличие государственных СМИ, и в Беларуси, как заверил Президент, их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ, сообщает БЕЛТА.


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Теги: Минск
 
 
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9 июля в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Мероприятие проходило во Дворце
 
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