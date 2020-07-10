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В Мозыре стартовали первенство и Кубок страны по велоспорту на шоссе
Источник материала: Mlife
После, в районе населенного пункта Великий Боков, стартовали парные гонки на время среди юниорок. Далее на старт вышли женщины и мужчины.
В субботней программе соревнований запланирована групповая гонка и гонка-критериум. В чемпионате принимают участие около 200 спортсменов со всех областей Беларуси, в том числе и мозыряне.
/Газета Жыццё Палесся/
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