В Мозыре стартовали первенство и Кубок страны по велоспорту на шоссе

Источник материала: Mlife

После, в районе населенного пункта Великий Боков, стартовали парные гонки на время среди юниорок. Далее на старт вышли женщины и мужчины.



В субботней программе соревнований запланирована групповая гонка и гонка-критериум. В чемпионате принимают участие около 200 спортсменов со всех областей Беларуси, в том числе и мозыряне.



/Газета Жыццё Палесся/