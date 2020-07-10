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Вчера в АПЛ было три пенальти. Сегодня признали, что все они были назначены неправильно
Источник материала: Tut.by
Английская премьер-лига признала, что во всех матчах чемпионата, прошедших 9 июля, судьями были допущены ошибки при решении о назначении пенальти,
Так, в матче «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом тайме был ошибочно назначен 11-метровый удар, реализованный Бруну Фернандешем.
В игре «Эвертон» – «Саутгемптон» (1:1) пенальти также не должен был быть назначен. Хавбек «святых» Джеймс Уорд-Проуз не реализовал пенальти.
В матче «Борнмут» – «Тоттенхэм» (0:0), наоборот, должен был быть назначен пенальти в пользу «шпор»: Джошуа Кинг в своей штрафной сбил форварда гостей Харри Кейна.
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