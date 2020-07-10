Для ИП хотят ввести гарантированное возмещение банковских вкладов. Но с нюансами

Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируются изменения в закон о гарантированном возмещении банковских депозитов физлиц. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, оно продлится до 20 июля. Среди предполагаемых новшеств — гарантированное возмещение вкладов не только для физлиц, но и для ИП. Максимальная сумма, которую возместят влкдачику-ипэшнику — 100 000 рублей (у физлиц таких ограничений нет), получить возмещение можно будет только в безналичной форме.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По мнению разработчиков законопроекта, страхование вкладов ИП позволит повысить доверие к банковской системе и интерес предпринимателей к депозитам, простимулирует предпринимательскую инициативу и деловую активность, а также «позволит снизить социальную настороженность, связанную с риском невозврата банковских вкладов». При этом сильного влияния на систему возмещения вкладов такое нововведение не окажет. На 1 января 2020 года депозиты в банках были открыты у 205 тысяч индивидуальных предпринимателей. Их сумма составила 377,2 миллиона рублей, это 1,6% от общей суммы вкладов физлиц.

— С учетом изложенного и принимая во внимание размер резерва Агентства, предоставление индивидуальным предпринимателям гарантии возмещения банковских вкладов (депозитов) не окажет серьезного влияния на функционирование системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц, — сказано в обосновании законопроекта.

Его авторы отмечают, что банковские вклады ИП застрахованы в большинстве стран и во всех странах-участницах ЕАЭС, но при этом сумма, подлежащая возмещению, лимитирована. Ограничение планируют установить и в Беларуси — 100 000 рублей. Это означает, что возмещение суммы депозита свыше 100 000 рублей государство гарантировать не сможет. Тем не менее авторы законопроекта отмечают, что при таком лимите «гарантией будут охвачены банковские вклады (депозиты) большинства индивидуальных предпринимателей».

— Так, по состоянию на 1 января 2020 года банковские вклады (депозиты) 99,8% индивидуальных предпринимателей (204,6 тысяч) не превышали вышеуказанную сумму. На их счетах размещены 80,38% от общей суммы средств индивидуальных предпринимателей в банках, — сказано в обосновании.

Также предполагается, что ИП смогут получить компенсацию депозитов только в безналичной форме (в отличие от физлиц, которые, согласно законопроекту, смогут выбирать, в какой именно форме им получить возмещение — наличной или безналичной).

Помимо этого в законе о гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц планируются и другие изменения. Например, за возмещением депозита можно будет обращаться в течение 5 лет с момента возникновения такого права (сейчас — 2 года), а получить его можно будет не только в банке-поверенном, но и на счет в другом банке или в отделении почты. Также взносы для банков в Агентство по гарантированному возмещению банковских депозитов физлиц станут дифференцированными в зависимости «от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности».