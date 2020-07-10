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Использовали вредоносные программы: завершено расследование двух уголовных дел в Витебске
Источник материала: ОНТ
Следователи завершили расследование двух уголовных дел о несанкционированном доступе к компьютерной информации с использованием вредоносных программ. Об этом
19-летний житель Витебского района и 41-летний житель Поставского района скачали в интернете вредоносные программы, с помощью которых можно подобрать пароли к учетным записям на различных интернет-ресурсах. После этого преступниками копируется информация о банковских платежных карточках, денежном балансе, личных сообщениях и прочих сведениях. Полученные данные мужчины продавали через специализированные сайты. Уточняется, что особым спросом пользовались данные аккаунтов игровых ресурсов.
Следствие установило, что молодой человек из Витебска незаконно получил доступ к учетным записям более 35 интернет-ресурсов, а обвиняемый из Поставского района – более 30.
Эксперты провели ряд компьютерно-технических экспертиз и установили функции вредоносных программ. Мужчине и парню предъявлены обвинения по двум статья Уголовного кодекса. К обвиняемым применили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.
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Следователи завершили расследование двух уголовных дел о несанкционированном доступе к компьютерной информации с использованием вредоносных программ. Об этом...
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