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В Гомельской области для студотрядов создано более 2 тыс. рабочих мест
Источник материала: Mlife
Территориальные комитеты союза молодежи подписали 159 договоров с предприятиями региона. Приступили к работе и отработали более 1 тыс. человек в 80 отрядах. География их распределения - вся область.
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Трудовой десант этого лета продолжается. Работа студотрядов проходит под девизом "
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Более 2 тыс. рабочих мест создано для студенческих отрядов различного профиля в Гомельской области.далее...
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