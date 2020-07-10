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В Гомельской области для студотрядов создано более 2 тыс. рабочих мест

10.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Территориальные комитеты союза молодежи подписали 159 договоров с предприятиями региона. Приступили к работе и отработали более 1 тыс. человек в 80 отрядах. География их распределения - вся область.

В Мозыре творческая десятка сервисного студенческого отряда "Дали XXI века" приступила к созданию масштабного полотна. Холстом служит стена при входе в столовую МГПУ имени И.П. Шамякина. Художники-оформители на глазах преображают стену в мегакартину.

Десять студентов Белорусского государственного университета транспорта трудятся в Добруше. Дорожные рабочие 2-го разряда стройотряда занимаются благоустройством и озеленением райцентра.

Студенты ГГУ имени Ф.Скорины задействованы на производстве. Они расфасовывают продукцию в колбасном цеху №1 на Гомельском мясокомбинате. Производственный отряд заслужил положительные отзывы старших коллег.

Трудовой десант этого лета продолжается. Работа студотрядов проходит под девизом "#Працуем_раЗАм!".
 
 
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Более 2 тыс. рабочих мест создано для студенческих отрядов различного профиля в Гомельской области.далее...
 
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