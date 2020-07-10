В Слуцке теперь можно рассчитаться за проезд в автобусе по QR-коду

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке сегодня появился первый автобус, в салоне которого размещены наклейки с QR-кодом для оплаты проезда бесконтактным способом. В самое ближайшее время инновация будет внедрена во всех автобусах города.

Это значит, что жителям и гостям Слуцка не придется иметь дело с наличными деньгами при покупке билета или привычными бумажными талончиками. Все, что нужно для оплаты проезда – смартфон с установленным на нем инновационным приложением Оплати™. Сервис доступен любому жителю страны, хотя и является частью ЭкоСистемы Белинвестбака. Разработчик сервиса – отечественная IT-компания LWO. Скачать приложение можно в App Store или Google Play совершенно бесплатно. Пополняется виртуальный кошелек с карточек любых белорусских банков, которые поддерживают функцию 3-D Secure, без комиссии, при этом денежные средства зачисляются мгновенно.

Навел сканер в сервисе Оплати™ на своем мобильном устройстве на QR-код в салоне автобуса, отсканировал, нажал «Оплатить» – и билет у вас, образно говоря, «в кармане», или если быть точнее, в вашем смартфоне. Процесс его покупки занимает всего несколько секунд. Стоит отметить, что QR легко считывается с 1,5-2 метров, а порой даже с большего расстояния. Мобильный телефон при этом можно держать под разными углами. В транспорте может быть не очень хорошее освещение, но электронный билет вы все равно купите.

«Все водители и кондукторы нашего автопарка знают, что зарплату им платит пассажир. Поэтому все мы заинтересованы в увеличении пассажиропотока и, уверен, что внедрение альтернативного способа оплаты проезда будет этому способствовать, – отметил директор филиала «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс» Николай Валетко. – Упрощение покупки билета – это уже требование времени, а потому мы с удовольствием входим «в цифру», собственно, как и вся Беларусь».

Проверка электронного билета кондуктором или контролером осуществляется по QR, как и покупка. На этот раз его нужно отсканировать с бейджа проверяющего сотрудника. Если у вас есть электронный билет, он отобразится на экране телефона со статусом «ОПЛАЧЕН». В случае если билет недействителен, соответствующая надпись уведомит и об этом.

Существует и альтернативный вариант проверки контролером оплаты проезда. Можно просто на главной странице приложения в разделе «Мои билеты» показать сотруднику оплаченный билет. Этого также будет достаточно. Отметим, что в приложении установлена защита от многократного использования билета, а также от возможности его пересылки (тиражирования).

Как быть, если «сел» телефон? Разработчики приложения учли и этот момент.

У контролера на телефоне установлено специальное приложение, благодаря которому видно, оплачен ли проезд. Пассажиру достаточно лишь назвать последние четыре цифры своего номера телефона.

В самое ближайшее время сервис преподнесет подарок жителем одного из областных центров – оплачивать проезд инновационно они смогут не только в общественном транспорте, но и в такси.