Две золотые медали завоевал Дарек Дудо из Вороновского района на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по легкой атлетике

Источник материала: Вороновская газета





Сразу два ярких и эмоциональных соревнования этого летнего сезона в формате одного большого старта проходили в Бресте. Первенство Беларуси среди юниоров и Олимпийские дни молодежи порадовали красивой борьбой и результатами. Определились юные чемпионы. На Олимпийских днях молодежи наш земляк из Дотишек Дарек Дудо, выступавший в составе команды Гродненской области, завоевал две золотые медали. Одну из них — в упорной борьбе на дистанции 1 500 м среди юношей с результатом 4:08.82. Всего три сотых секунды определили победителя в данном виде. Второе золото досталось ему на дистанции 3 000 м, где он переписал личный рекорд — 8:52.61.







Служба информации «Воранаўскай газеты».

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