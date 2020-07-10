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Две золотые медали завоевал Дарек Дудо из Вороновского района на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по легкой атлетике

10.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Две золотые медали завоевал Дарек Дудо из Вороновского района на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по легкой атлетике

Сразу два ярких и эмоциональных соревнования этого летнего сезона в формате одного большого старта проходили в Бресте. Первенство Беларуси среди юниоров и Олимпийские дни молодежи порадовали красивой борьбой и результатами. Определились юные чемпионы. На Олимпийских днях молодежи наш земляк из Дотишек Дарек Дудо, выступавший в составе команды Гродненской области,  завоевал две золотые медали. Одну из них — в упорной борьбе на дистанции 1 500 м среди юношей с результатом 4:08.82. Всего три сотых секунды определили победителя в данном виде.  Второе золото досталось ему на дистанции 3 000 м, где он переписал личный рекорд — 8:52.61.


Две золотые медали завоевал Дарек Дудо из Вороновского района на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по легкой атлетике

Служба информации «Воранаўскай газеты».

Фото https://bfla.eu

 
Теги: Брест
 
 
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Сразу два ярких и эмоциональных соревнования этого летнего сезона в формате одного большого старта проходили в Бресте. Первенство Беларуси среди юниоров и...
 
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