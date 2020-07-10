Начальник инспекции МНС по Быховскому району Александр Латушкин рассказал о выполнении поставленных задач

Источник материала: Маяк Преднепровья

В этом году налоговая служба Беларуси отметит 30-летие с момента своего создания.

Налоги являются одним из важнейших элементов экономики, а налоговая служба — одним из важнейших звеньев в системе государственного управления. Каждодневная кропотливая работа налоговой службы обеспечивает наполнение бюджета страны, что способствует стабильному финансированию государственных расходов и исполнению бюджетных обязательств.

Накануне профессионального праздника «МП» пообщался с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Быховскому району Александром Латушкиным.





– Современная налоговая система начала формироваться практически с нуля. В советские времена функции сбора налогов выполняли специалисты финансовых отделов рай(гор)исполкомов, инспектирующие госдоходы, – рассказывает Александр Латушкин. – В 1990 году было принято решение об образовании налоговых органов. Постановлением Совета Министров БССР от 2 апреля 1990 г. №78 была создана Государственная налоговая инспекция Министерства финансов БССР. Затем налоговые органы были преобразованы в Государственный налоговый комитет Республики Беларусь, подчиненный Правительству Республики Беларусь. В 2001 году Указом Президента Республики Беларусь Государственный налоговый комитет преобразован в Министерство по налогам и сборам. Были учреждены геральдический знак – эмблема налоговых органов и нагрудный знак Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Выдатнiк падатковай службы».

За 30 лет налоговая служба прошла большой путь: развивалась как сама служба, так и налоговое законодательство. Деятельность службы в последние годы – это полномасштабные изменения форм и методов налогового администрирования и контроля, основанные, прежде всего, на максимальном использовании современных информационных технологий. А это внедрение прогрессивных механизмов передачи информации о произведенных операциях по платежам в бюджет, активное развитие электронного взаимодействия с плательщиками, снижение уровня вмешательства в работу субъектов хозяйствования, появление новых форм обслуживания.

Работа налоговой службы в настоящее время направлена на ее преобразование в клиентоориентированную службу с высоким качеством обслуживания плательщиков, контролем за исполнением налогового законодательства и совершенствованием предоставления услуг налоговых органов. С 2019 года реализуется принцип экстерриториальности, то есть обслуживание клиента вне зависимости от места регистрации плательщика.

Особое внимание налоговые органы уделяют расширению доступа к ресурсам Интернет и публикации необходимой для налогоплательщиков информации в общедоступных ресурсах сети Интернет, предоставлению дополнительных сервисов на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам и ее территориальных органов. При этом перечень услуг, предоставляемых в электронном виде, постоянно расширяется.

От четкой и оперативной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Быховскому району зависит исполнение одной из наиболее значимых целей – максимального обеспечения и повышения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

За 6 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Быховского района мобилизовано 9423,6 тыс. руб. Прирост поступлений к уровню прошлого года составил 230,5 тыс. руб. За счет платежей, контролируемых налоговыми органами, формируется более 85% всех доходов консолидированного бюджета. Еще одним важным показателем работы традиционно является задолженность действующих субъектов хозяйствования и физических лиц. Этот показатель составляет 25,7 тыс. руб. или 0,3 процента к годовому плану доходов.

– Тридцать лет налоговые органы Беларуси надежно защищают интересы людей и государства. От того, как сегодня выполняется бюджет, зависит ситуация в реальном секторе экономики, – подчеркивает начальник инспекции Александр Латушкин. – Крепкие экономические знания, честь, аккуратность, дисциплинированность – основные качества наших работников. Большинство из них настоящие профессионалы, требовательные, принципиальные. Отстаивая интересы государства, они остаются справедливыми к людям.

В ИМНС Республики Беларусь по Быховскому району трудится сплоченный и готовый к выполнению поставленных задач коллектив. С истоков образования налоговых органов работают заведующий сектором камеральных проверок Галина Азаренко, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц Татьяна Лачева. Примерным и хорошим наставником для молодых работников является заместитель начальника инспекции – начальник отдела учета налогов Ирина Дубровская. Высоким профессионализмом отличаются начальник отдела контрольной работы Ольга Бубнова, начальник отдела налогообложения физических лиц Ольга Гуржий, заместитель начальника отдела по работе с плательщиками по Славгородскому району Алла Аксененко, заместитель начальника отдела учета налогов Ирина Кулик. Хочется также отметить молодых работников, которые недавно пришли в налоговую инспекцию, – ведущий администратор сетей Наталья Лисовская, ведущий референт отдела контрольной работы Виктория Лесниковская. Хочется выразить слова благодарности ветеранам налоговой службы, внесшим значительный вклад в развитие и становление налоговой системы: Галина Алексеевна Хроменко, Анна Антоновна Лисовская, Татьяна Павловна Аскаленко, Людмила Васильевна Лукавская и другие.

В канун праздника ряд работников инспекции удостоен высоких наград за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности налоговых органов, достижение высоких результатов в работе, образцовое выполнение служебных обязанностей.

Виктор ЗАЙКИН.