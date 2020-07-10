Лукашенко о студотрядах: «Уехал работать к себе домой и создал отряд из школьников»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото из архива БЕЛТА

10 июля в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем опыте работы в студотрядах и на что тратил заработанные деньги. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками завода «Атлант» и бойцами студенческих отрядов — участниками проекта «Атлант-2020».

Глава государства признался, что у него был как положительный, так и негативный опыт участия в студотрядах. «Первый мой студенческий отряд был после первого курса у меня. Мы поехали на стройку и строили на селе школу. Какое-то время я там работал, но организация была такая, что нам и не платили, и организации не было никакой. Я плюнул и уехал, — рассказал Президент. — Уехал работать к себе домой и создал отряд из школьников. На местном сельхозпредприятии собрал детей 9-10 класса (десятилетка была), и мы на зерноскладах в одном из хозяйств бетонировали полы».

Александр Лукашенко отметил, что это был для него хороший опыт общения с ребятами, как для будущего педагога, да и подростки, а их в отряде было порядка двух десятков, были довольны. «Был хороший опыт, и заработали хорошие деньги. Но за это я очень сильно получил в университете — за то, что бросил и уехал работать в колхоз», — поделился Президент.

Но особенно ему запомнилась работа в мелиоративном студотряде, и до сих пор он помнит всю технологию. «Колоссальный опыт. Даже с того первого студенческого отряда я вынес главное — научился осуществлять кладку кирпичей, притом ровно, по отвесу. Но вот с мелиоративного отряда я все помню в деталях… Мы заработали тогда очень много», — признался белорусский лидер, сообщает БЕЛТА.

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