Минское «Динамо» ищет тренера

Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» находится в активном поиске тренеров и игроков, соответствующие объявления клуб разместил на сайте государственной службы занятости, сообщает Interfax.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Согласно вакансии, от соискателя на должность тренера клуба требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от 10 тыс. рублей.

Сейчас главным тренером ХК «Динамо-Минск» является Крэйг Вудкрофт. В его тренерский штаб входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.

Кроме того, минское «Динамо» ищет игроков. На сайте Eliteprospects.com в разделе «Работа» размещена вакансия для правого защитника с зарплатой в 400 тыс. долларов. Соискатель должен обладать такими параметрами, как лидерские качества, умение играть в большинстве, высокие навыки работы в обороне. Кроме этого, требуется и центрфорвард на такую же зарплату — 0,4 млн долларов.

«Это контракты на один сезон. На работу нужно прибыть 1 августа. Я навел справки — мне подсказали, что такой оригинальный способ рекрутинга выбрало минское «Динамо», — написал в своем телеграм-канале спортивный журналист и инсайдер Павел Лысенков.

В сезоне-2019/2020 ХК «Динамо-Минск» установил личный антирекорд в чемпионате КХЛ. В регулярном чемпионате команда Вудкрофта одержала 14 побед в 62 матчах, набрала 39 очков и заняла последнее место в Западной конференции.