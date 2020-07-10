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Владимир Драчёв покинул пост президента Союза биатлонистов России
Источник материала: ОНТ
Известный в прошлом спортсмен Владимир Драчёв, выступавший в том числе под белорусским флагом, покинул пост президента Союза биатлонистов России.
Драчёв объяснил это тем, что не может больше совмещать посты в СБР и Госдуме России. Отметим, что ранее специалист подвергался жёсткой критике со стороны специалистов и журналистов. Сейчас единственным кандидатом на пост главы Союза биатлонистов России является Виктор Майгуров, который также занимает должность вице-президента IBU,и, как и Драчев, выступал за сборную Беларуси. Владимир Драчев занимал должность президента СБР с 2018 года.
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Известный в прошлом спортсмен Владимир Драчёв, выступавший в том числе под белорусским флагом, покинул пост президента Союза биатлонистов России. Драчёв...
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