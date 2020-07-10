Николая Лукашенко заметили в скандальном ресторане «Лебяжий»

Источник материала: Tut.by

Вчера в Сети появилось видео, на котором Николай Лукашенко был замечен в винном зале скандального ресторана «Лебяжий» на Ратомской, 2. Именно на открытие этого объекта, напомним, в декабре прошлого года приезжал президент.

Автор ролика — минчанка Екатерина Титова, короткое видео она разместила в своем Instagram . Мы связались с ней, чтобы уточнить детали. Собеседница рассказала, что в ресторане она была вечером в среду, 8 июля. Тогда же и сняла видео.

— На 80% у меня нет сомнений, что это был Николай Лукашенко. Немного позже мы компанией вышли пройтись вокруг ресторана и увидели его поближе, он стоял на террасе. Но я не думала, что он стал таким взрослым! Все помнят его маленьким мальчиком, но он выглядел как 19-летний парень (Николаю 31 августа исполнится 16 лет. — Прим. ред.) и беседовал со взрослыми мужчинами.

Екатерина говорит, что о том, что в ресторане высокопоставленные гости, можно было догадаться по перекрытому подъезду к ресторану. Гостям пришлось припарковываться немного дальше и пройти около 700 метров. Недалеко от ресторана работали сотрудники специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела».

— Если бы этих машин не было, мы бы и не подумали, что это Николай Лукашенко. На удивление в заведении не было усиленной охраны, никаких мер. Мы себя чувствовали максимально комфортно. Не было такого, что приехал сын президента и всех обыскали или куда-то не пускали. Весь ресторан был в нашем распоряжении: если бы мы захотели, наверное, смогли бы зайти в эту винную комнату (где на видео находится Николай. — Прим. ред.), мы просто опешили и не сообразили.



Винная комната в «Лебяжьем». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы связались еще с одной гостьей ресторана, которая также подтвердила, что видела Николая Лукашенко на террасе (в тот день веранда не работала, была плохая погода). Охраны близко с ним не было.

Начальник отдела маркетинга ресторана «Лебяжий» на наш вопрос, был ли у них в гостях 8 июля Николай Лукашенко, ответил, что подтвердить эту информацию не может.

— Наверняка мы бы знали об этом, но таких гостей не видели. Что это за видео и какой оно давности, я не знаю. Не думаю, что у Николая сейчас достаточно свободного времени, чтобы посещать рестораны. Насколько знаю, судя по публикациям даже с TUT.BY , он занимается поступлением и экзаменами. У него достаточно дел, чтобы потратить время с большей пользой.

— Но в целом вы не скрываете, что у вас отдыхают публичные люди?

— Зачем нам скрывать? У нас нет секретов от города, ресторан у нас всегда в свободном доступе, гости могут зайти и посмотреть, кто отдыхает и чем занимается. Я не считаю это каким-то большим секретом, если у нас отдыхает Николай или еще кто-нибудь. Мы же не ограничиваем при этом доступ другим людям в ресторан.

Связаться с пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт и подтвердить эту информацию нам не удалось.

Ресторан на Ратомской, 2, открылся в январе 2020 года. Еще на этапе стройки он попал в скандал из-за того, что его строительство на берегу пруда заказника «Лебяжий» узаконили уже постфактум указом президента. Александр Лукашенко, к слову, лично приезжал на его открытие. Позже «Лебяжий» попал еще в один скандал из-за поста в Instagram своего на тот момент пиар-директора.

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