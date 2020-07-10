«Манчестер Юнайтед» установил рекорд лиги в чемпионате страны

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» установил рекорд лиги.

Команда Оле-Гуннара Сульшера на выезде разгромила «Астон Виллу» – 3:0. Это уже четвёртая подряд крупная победа «Манчестера», что является рекордом Английской премьер-лиги. А футболисты «Тоттенхэма» не смогли обыграть Борнмут. Матч завершился безголевой ничьей. Напомним, ранее золотые медали чемпионата Англии досрочно завоевали футболисты «Ливерпуля».

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