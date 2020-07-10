Очевидцы рассказали, что дети игрались и под бетонными ступеньками выкопали предмет, внешне очень похожий на гранату времен Второй мировой.
В настоящее время территория стадиона оцеплена сотрудниками милиции и РОЧС, ожидается прибытие саперов.
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Эхо войны – в Волковыске на стадионе средней школы нашли гранату
10.07.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Очевидцы рассказали, что дети игрались и под бетонными ступеньками выкопали предмет, внешне очень похожий на гранату времен Второй мировой.
В настоящее время территория стадиона оцеплена сотрудниками милиции и РОЧС, ожидается прибытие саперов.
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Очевидцы рассказали, что дети игрались и под бетонными ступеньками выкопали предмет, внешне очень похожий на гранату времен...
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