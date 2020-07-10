Эхо войны – в Волковыске на стадионе средней школы нашли гранату

Источник материала: Новости Волковыска

Очевидцы рассказали, что дети игрались и под бетонными ступеньками выкопали предмет, внешне очень похожий на гранату времен Второй мировой.

В настоящее время территория стадиона оцеплена сотрудниками милиции и РОЧС, ожидается прибытие саперов.



