Автоугонщики врезались друг в друга во время полицейской погони и были пойманы

Источник материала: ОНТ

В Ньюберге (Орегон, США) мужчина угнал автомобиль и пытался скрыться от полиции. В результате он врезался в другую угнанную машину. О подробностях информирует New York Daily News.

Инцидент произошел 5 июля. 27-летний Рэнди Купер угнал автомобиль Toyota Land Cruiser. Пытаясь скрыться от полиции, он въехал в машину Buick Regal, за ее рулем была женщина.

Купер был задержан. Полицейские выяснили, что протараненный седан числится в угоне. В результате 25-летняя Кристин Бег, которая управляла Buick Regal, также была арестована.

Задержанный мужчина обвинен в нападении, опасном вождении, несанкционированном использовании автомобиля, попытке скрыться от полиции и других преступлениях. Женщину обвиняют в несанкционированном использовании транспортного средства и вождении под действием наркотиков.

Фото: Newberg-Dundee Police Department

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