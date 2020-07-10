Экспорт сахара, обновление Скиделя и бренд Зельвы. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил Гродненщину

Источник материала: Вороновская газета





Такие поездки и встречи с трудовыми коллективами, как подчеркивают представители власти, – особенно важны, чтобы иметь комплексное представление о ситуации на местах.

Первым из объектов в рамках рабочей поездки в Гродненский район стал Скидельский сахарный комбинат. Виктор Лискович ознакомился с производством и встретился с коллективом предприятия. Сахкомбинат – одно из градообразующих предприятий Скиделя, здесь работают более 700 человек.







– Четыре завода в Беларуси производят сегодня сахар. Сейчас важно подготовиться к следующему сезону, чтобы работать на полную мощность. Также определяющее значение, учитывая экономические факторы, сегодня имеет диверсификация рынков сбыта, – отметил Виктор Лискович. – Недавно у вас сменился руководитель. Пост генерального директора занял Владимир Белоусов. Это профессионал, который знает свою отрасль, предан делу. Уверен, у предприятия будут хорошие результаты, – сказал Виктор Лискович. – А там, где есть хорошее и конкурентное производство, есть уверенность и все перспективы для того, чтобы развивался и населенный пункт.







Сейчас на комбинате идет активная подготовка к следующему сезону: переработка сахарной свеклы ведется с сентября по январь. В остальное время – очистка, ремонт оборудования. И, конечно, фасовка сахара. В Скиделе этого сладкого продукта ежегодно производят порядка 145 тысяч тонн. Больше половины идет на экспорт. И если раньше основным направлением была Россия – до 80% всего экспорта, то в этом году в восточную соседку Беларуси отгружали с сахзавода порядка 30%, столько же – в Казахстан, еще 30% – в третьи страны.







Что касается развития Скиделя, то областной праздник тружеников села стал еще одним толчком для дальнейшего его благоустройства и создания здесь комфортных условий для жизни. Как рассказал парламентарий, до встречи с коллективом он посмотрел, как Скидель готовится к «Дажынкам»:

– В Скиделе возводятся многоквартирные дома, идет строительство коттеджей. Уверен, при грамотной ценовой политике они будут востребованы, и в город-спутник приедут молодые семьи. Мы уже сделали поликлинику, в планах: решить вопрос со стационаром, чтобы жители города могли на месте получить необходимую медицинскую помощь.













сотрудников сахкомбината приобщаются к велодвижению . И это нужно поддержать, в том числе и через развитие сети велодорожек. Также Виктор Лискович отметил, что все больше. И это нужно поддержать, в том числе и через развитие сети велодорожек.

– В целом на подготовку города к «Дажынкам» из разных источников финансирования будет выделено более 30 миллионов рублей, – отметил заместитель председателя Гродненского райисполкома Виктор Балашов. – Изюминкой обновленного города станет Дом культуры, там появится современный кинозал, часть здания отдадут под школу искусств. Благоустраивается прилегающий к Дому культуры парк. Идут работы на всех объектах социальной сферы. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию фактически новую школу – современная просторная пристройка появилась у СШ №1. В этом году проводится тепловая модернизация СШ №2 и детского сада №5. Мы видим, что существующие пять садиков загружены. В этом году приступим к строительству еще одного детского сада.



Интересовались участники встречи, будет ли решен вот уже много лет актуальный для скидельчан вопрос горячего водоснабжения: часть города зависит от ТЭЦ сахкомбаната. Как пояснил Валерий Балашов, котлы уже закуплены, в этом году планируется начало работ.





Еще один насущный вопрос – благоустройство берегов Котры и очистка русла.

– Радует, что скидельчане выбирают для отдыха места в родной Беларуси. Важно создавать для этого условия, – отметил Виктор Лискович. – А Котра – уникальная река, она популярна в том числе и у любителей сплавов на байдарках.









Местные власти пообещали: русло будет расчищено.





Еще один вопрос, который озвучили местные жители на встрече с парламентарием – судьба здания бывшего универмага. Он расположен по-соседству с Домом культуры, но помещения давно не используются. Судьбу универмага предстоит решить. Вопрос взят на контроль.

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В агрогородке Князево Зельвенского района и во время встречи с коллективом местного агрокомбината, разговор коснулся эпидемиологической ситуации. В частности, речь зашла не только о медицинском аспекте, но более глобальных факторах, которая пандемия оказала на экономику и развитие рынков.







– Глава нашего государства взял на себя смелость и принял решение не останавливать экономику. И сегодня мы видим, что это правильное решение: медицина справилась с заболеванием, и в то же время мы сохранили экономику, – рассказал Виктор Лискович.





Сегодня в государстве созданы все условия, чтобы человек мог реализовать себя, успешно открыть и вести свое дело, строить карьеру. Главное – усердно работать и оставаться профессионалом. Но не менее важно, уверен парламентарий, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается, и он на своем месте приносит пользу для семьи и страны.

Сегодня же во время посещения района шла речь и о перспективных направлениях развития Зельвенщины. Одно из них – это продвижение одной из главных изюминок райцентра – Зельвенского водохранилища как излюбленного места рыбаков. Как рассказал председатель райисполкома Денис Ольшевский, есть планы по заселению в озеро редких видов рыб, что еще больше привлекло бы рыбаков. В этом направлении уже работают.





В Зельве Виктор Лискович также посетил музейную комнату «Ганненскі кірмаш» в районном Доме культуры, центральную районную больницу, в лаборатории которой недавно завершили ремонт.









Также сегодня Виктор Лискович посетит Волковысский мясокомбинат.

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