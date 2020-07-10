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ЕЭК намерена усилить требования к безопасности бытовых газовых приборов

10.07.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совет Евразийской экономической комиссии включил в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза изменения в техрегламент "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

ЕЭК намерена усилить требования к безопасности бытовых газовых приборов

"В техрегламент планируется включить норму об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, применяемого внутри помещения, устройства, исключающего скопление несгоревшего газа, - отметили в ЕЭК. - Это снизит риски в быту, поможет предотвратить чрезвычайные ситуации при эксплуатации газовых приборов для приготовления и подогрева пищи, отопительных и водонагревательных газовых аппаратов".

Ответственным разработчиком изменений определена Россия. Завершить внутригосударственное согласование документа намечено в IV квартале 2021 года.

 
 
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  Совет Евразийской экономической комиссии включил в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза изменения в техрегламент "О...
 
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