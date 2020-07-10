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В Пуховичском районе мужчина отдыхал с друзьями возле озера и утонул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 июля в Пуховичском районе утонул мужчина.
Как
Мужчина пошёл в воду, но не вернулся. Через некоторое время гражданина без признаков жизни вынесли на берег сотрудники ОСВОД.
Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будет проведена судмедэкспертиза.
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Новости Беларуси. 10 июля в Пуховичском районе утонул мужчина. Как сообщает Следственный комитет, пятницу утром 47-летний житель Марьиной Горки вместе с приятелями...
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