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В Пуховичском районе мужчина отдыхал с друзьями возле озера и утонул

10.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июля в Пуховичском районе утонул мужчина.

Как сообщает Следственный комитет, пятницу утром 47-летний житель Марьиной Горки вместе с приятелями отдыхал на берегу озера. В какой-то момент нетрезвому гражданину захотелось искупаться.

Мужчина пошёл в воду, но не вернулся. Через некоторое время гражданина без признаков жизни вынесли на берег сотрудники ОСВОД.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будет проведена судмедэкспертиза.

Месяцем ранее в Минске утонул 49-летний мужчина. Он плавал в непредназначенном для этого техническом водоёме – подробности здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 10 июля в Пуховичском районе утонул мужчина. Как сообщает Следственный комитет, пятницу утром 47-летний житель Марьиной Горки вместе с приятелями...
 
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