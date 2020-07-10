«Я горжусь своими корнями»: Белла Хадид поругалась с администрацией Instagram из-за паспорта ее отца

Источник материала: ОНТ

Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Stories Instagram снимок паспорта своего отца. Спустя несколько часов фото было автоматически удалено социальной сетью.

Хадид публиковала фотографию паспорта со всеми данными, включая номер документа.

Instagram удалил снимок, объяснив это «нарушением правила преследования или запугивания».

Модель отреагировала немедленно: она выложила фото повторно, но на этот раз замазала номер паспорта.

Белла также призвала пользователей соцсети рассказывать о своих корнях и не стесняться этого.

Но Instagram повторно удалил Stories Хадид. Ситуацию прокомментировали представители компании Facebook.

В итоге модели принесли извинения, так как повторное удаление снимка было ошибочным.

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