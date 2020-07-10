В Беларуси поздравляют родивших в День независимости мам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси поздравляют мам, которые родили детей в День независимости страны . Малышам и мамам по всей стране вручают подарки, передает «МИР 24».

В Гродненской области первым третьего июля на свет появился мальчик в городе Лиде. Спустя 15 минут после полуночи. Младенца назвали Андреем. Для супругов Анастасии и Дмитрия Шидловских это первенец. Стал он и единственным новорожденным в Лидском роддоме в этот день.

«Планировали, что это будет 30 июня. Но сыночек решил подождать до праздника. Подумали, что точно патриот родился. Будет теперь у него всегда выходной в день рождения», – рассказала молодая мама Анастасия Шидловская.

«Стало доброй традицией поздравлять малыша, который родился первым в тот или иной день, будь то Новый год или День независимости. Всегда мы приезжаем и поздравляем, где бы это ни произошло. И мы делаем все, чтобы обеспечить равную доступность нашим гражданам к любым видам медицинской помощи – проживают они в столице или в отдаленных регионах», – сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Всего в День независимости в Беларуси родились 163 ребенка.

Также к празднику в центре Минска открыли светомузыкальный фонтан. Сложную конструкцию монтировали не один месяц. Комплекс в форме прямоугольника растянулся на 90 метров, его ширина – 16 метров.