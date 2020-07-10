В Минске милиция ликвидировала сеть наркоторговцев, задержано восемь человек

Источник материала: ОНТ

Милиции удалось ликвидировать целую сеть торговли синтетическими наркотиками в Минске. Об этом в свое Telegram-канале сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудникам столичного наркоконтроля стало известно о поступлении в Минск крупной партии наркотика с территории России. В итоге проведенной операции ими был задержан предполагаемый получатель нелегального груза. Им оказался 20-летний безработный житель Минской области. Во время обыска в его авто сотрудники МВД обнаружили более 1 кг особо опасного психотропа альфа-PVP.

Как отмечается в сообщении, для доставки наркотика был изготовлен тайник в раме картины, а также одном гипсовом бюсте. Как пояснил задержанный, наркотик он планировал реализовывать через посредников в Минске.





Вскоре милиционерам удалось выявить еще одного участника сети, которым оказался 48-летний безработный уроженец Гомельщины, снимавший квартиру в Минске. Он занимался распространением наркотика через интернет. Его задержали, когда он собирался сделать очередную закладку. В ходе обыска у мужчины было изъято более 2,3 кг альфа-PVP и параметилэфедрона.





На этом задержания не закончились, и вскоре сотрудникам наркоконтроля удалось выйти на след еще шести участников сети. Их действиям в данный момент дается правовая оценка. Возбужден ряд уголовных дел.

Сообщается, что сотрудникам наркоконтроля также удалось предотвратить еще одну крупную поставку наркотиков в страну, благодаря чему МВД России изъяло у поставщиков из Московской области более 500 г MDMA, 1 кг параметилэфедрона, а также 500 г альфа-PVP.

Фото: telegram-канал "Пресс-секретарь МВД Беларуси".

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