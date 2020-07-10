|
Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»
Источник материала: СТВ
Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, СТВ:
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Вадим Щеглов:
Екатерина Дулова:
Вот так вот в жюри этого конкурса, соответственно, критерии остаются прежними: это наличие голоса и наличие таланта. Ну и плюс к этому, конечно, прибавляется такое понятие, как сценичность. То есть, вообще, способность человека быть на сцене и что-то, так сказать, представлять. Каких-то таких серьёзных препятствий для меня не было. Но самым удивительным было то, что я вот в своих оценках, в общем, совпадала с большинством.
Смотрите 12 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»
Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:Вас приглашали в жюри на национальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)