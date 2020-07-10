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Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»

10.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:
Вас приглашали в жюри на национальный отбор для конкурса «Евровидение». Какие у Вас впечатления? У ректора, который привык больше заниматься настоящим искусством?

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
А критерии абсолютно не меняются.

Вадим Щеглов:
Вас, кстати, не критиковали коллеги, что: «Вот, мы бы никогда в жизни не пошли туда»?

Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»

Екатерина Дулова:
Нет. Это случилось первый раз, когда меня пригласили в жюри Национальной музыкальной премии. И когда это, вообще, проводилось впервые. Мне казалось, что там будет и академическое искусство, поэтому я совершенно с лёгкостью согласилась. Но формат оказался вот именно таковым. То есть это была преимущественно эстрада. Для меня было удивительным такое явление, как композитор. Вот не автор песни, а композитор. Вот в моём академическом воспитании и понимании этого слова – это человек, который учился профессии, профессионально её освоил и так далее. Вот это было для меня внове то, что я читаю имена, о которых я ничего не знаю. Я впервые познакомилась с целым кругом музыкантов, которые, не пройдя консерваторский уровень обучения, но, между тем, сочиняют популярную музыку, им это удаётся, они освоили электронные системы, и там немало талантливых людей.

Вообще, это даже не предмет для разговора, потому что классика европейская и мировая говорит о том, что в эстраде не всегда… Если мы говорим о Beatles, если мы говорим о Queen, «Машина времени» – вот такие топовые, да, собственно, если мы говорим и о «Песнярах», хотя там, безусловно, преимущественно, музыканты были, но всё равно есть этот момент, который для меня не является определяющим.

Вот так вот в жюри этого конкурса, соответственно, критерии остаются прежними: это наличие голоса и наличие таланта. Ну и плюс к этому, конечно, прибавляется такое понятие, как сценичность. То есть, вообще, способность человека быть на сцене и что-то, так сказать, представлять. Каких-то таких серьёзных препятствий для меня не было. Но самым удивительным было то, что я вот в своих оценках, в общем, совпадала с большинством.

Смотрите 12 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Екатерина Дулова

 
 
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Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:Вас приглашали в жюри на национальный...
 
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