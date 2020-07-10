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В новом автокинотеатре покажут лучшие рекламные ролики фестиваля «Каннские львы-2019»
Источник материала: Tut.by
Уже завтра, 11 июля, в
«Каннские львы» — самый крупный и самый популярный фестиваль рекламы в мире, он ежегодно проводится во французских Каннах. Показами «Каннских львов» особенно интересуются те, кто хочет быть в курсе новостей рекламной сферы.
Каждый год ролики фестиваля показывают на разных площадках Минска. В эту субботу новой платформой для «львов» станет «Минский автокинотеатр». 11 июля в 20.45 зрители увидят лучшие рекламные ролики всего мира, а также вспомнят обладателей бронзовых, серебряных и золотых «львов» прошлого года.
Напомним, что на этой неделе в столице
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Уже завтра, 11 июля, в «Минском автокинотеатре» покажут лучшие ролики международного фестиваля рекламы «Каннские львы-2019». Билеты - от 15 рублей.
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