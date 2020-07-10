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В новом автокинотеатре покажут лучшие рекламные ролики фестиваля «Каннские львы-2019»

10.07.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже завтра, 11 июля, в «Минском автокинотеатре» покажут лучшие ролики международного фестиваля рекламы «Каннские львы-2019». Билеты — от 15 рублей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Каннские львы» — самый крупный и самый популярный фестиваль рекламы в мире, он ежегодно проводится во французских Каннах. Показами «Каннских львов» особенно интересуются те, кто хочет быть в курсе новостей рекламной сферы.

Каждый год ролики фестиваля показывают на разных площадках Минска. В эту субботу новой платформой для «львов» станет «Минский автокинотеатр». 11 июля в 20.45 зрители увидят лучшие рекламные ролики всего мира, а также вспомнят обладателей бронзовых, серебряных и золотых «львов» прошлого года.

Напомним, что на этой неделе в столице заработал уже третий автокинотеатр — «Минский автокинотеатр». В репертуаре — фильмы разных жанров, которые уже были в прокате, а также театральные постановки. Возможно, наряду с жанровыми фильмами вскоре здесь появится артхаусное кино. За новостями можно следить на AFISHA.TUT.BY.

«Каннский львы» в автокинотеатре

Когда: 11 июля, 20.45
Где: пр. Победителей, 20/2 (схема проезда)
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Уже завтра, 11 июля, в «Минском автокинотеатре» покажут лучшие ролики международного фестиваля рекламы «Каннские львы-2019». Билеты - от 15 рублей.
 
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