Как красиво закрыть театральный сезон в РТБД? Есть идея!

Источник материала: Tut.by

23 июля Республиканский театр белорусской драматургии закрывает сезон в узком кругу зрителей. На закрытии сезона покажут спектакль «Профит» по пьесе Островского «Доходное место». Почему стоит на него прийти? Собрали пять причин.



Фото предоставлено театром

В условиях, не столь привычных столичным театралам, есть и свои плюсы. Вам же иногда было некомфортно в переполненном зале? А сейчас посмотреть спектакли можно в условиях шахматной рассадки и с соблюдением всех санитарных норм. Вот что нужно успеть сделать в последний день театрального сезона РТБД.

Посмотреть «Профит» — самую свежую премьеру уходящего сезона

Премьера спектакля была запланирована еще на апрель. Но непростое время внесло свои коррективы и перенесло дату и формат показа. 12 мая РТБД впервые в истории минских театров представил премьеру спектакля «Профит» в онлайн-формате. Трансляцию посмотрело более двух тысяч человек. Вы были одним из них? Или все же пропустили премьеру? В любом случае «живой» показ спектакля — это всегда #сапраўдныяэмоцыi, проживание истории здесь и сейчас и невероятная энергетика от любимых актеров театра.

Оценить пьесу «Доходное место» в современном прочтении

Что вам ближе: театр с классическим подходом или новаторство в прочтении уже знакомых текстов? РТБД выбрал для спектакля именно второй вариант. Здесь максимально приблизили классический текст к белорусскому контексту, чтобы подчеркнуть: время проходит, все меняется, а проблемы у людей те же.

Хотите узнать, для чего героям Островского вейп, самокат, бомбер, ханг, пилон? Приходите 23 июля в РТБД.



Фото предоставлено театром

Увидеть любимых артистов в неожиданных образах

Театр — обмен живой энергией между артистом и зрителем. Гораздо приятнее смотреть спектакль, когда видишь перед собой не только историю и персонажей, но и живых людей, которые отличаются от нас, зрителей, умением мастерски перевоплощаться и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах.

Вот актерский состав, который 23 июля расскажет историю о жизни госслужащих: Андрей Новик, Артем Курень, Екатерина Желудок, Владислав Ноздрин, Мария Петрович, Галина Чернобаева, Константин Воронов, Анастасия Боброва, Илья Ясинский, Николай Стонька, Виктор Богушевич. Не упустите возможность увидеть любимых артистов в новых, интересных, а порой и интимно откровенных сценах и образах.



Фото предоставлено театром

Получить приятные подарки от РТБД

РТБД решил закрыть сезон по-дружески, с подарками. Поэтому всем пришедшим 23 июля достанутся приглашения на спектакли следующего сезона театра, который, к слову, начнется уже в августе (в обычное время билеты на некоторые постановки театра не достать). Все зрители смогут «телепортируються» в новый театральный сезон уже через несколько дней.

Закрыть свой личный гештальт

Вы ведь тоже скучали по театру все это время? Наверное, смотрели онлайн-постановки: радовались вместе с полюбившимися героями, грустили, плакали? РТБД тоже скучал без зрителей, поэтому закрыть театральный сезон — или свой личный гештальт — стоит именно в театре. Все меры предосторожности соблюдаются по максимуму, в зале сохраняется дистанция между зрителями, но поймать одну эмоциональную волну наверняка удастся.



Фото предоставлено театром

Кстати, так как подготовка премьеры спектакля «Профит» проходила в условиях самоизоляции, режиссер спектакля Александр Гарцуев в какой-то момент засомневался в распределении ролей и предложил актерам провести «самопробы». Так что персонажи актерам достались волею случая. Однако артисты пошли на этот эксперимент с радостью и творческим запалом.