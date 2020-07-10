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Кому всю следующую неделю в Слуцке на день отключат электричество
10.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Всю следующую неделю, с 13 по 17 июля, на некоторых улицах Слуцка будут проводить плановое отключение электричества в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ. Многим отключат электроснабжение на день.
13 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 электроснабжение отключат у потребителей по адресу:
14 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 у потребителей по адресу:
15 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 у потребителей по адресу:
16 и 17 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 у потребителей по адресу:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.
Slutsk-Gorod.by
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С 13 по 17 июля, на некоторых улицах Слуцка будут проводить плановое отключение электричества в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи...
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