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Кому всю следующую неделю в Слуцке на день отключат электричество

10.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Всю следующую неделю, с 13 по 17 июля, на некоторых улицах Слуцка будут проводить плановое отключение электричества в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ. Многим отключат электроснабжение на день.

13 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 электроснабжение отключат у потребителей по адресу:

  • ул. Ленина №2-82 (чётные), 35, 37.

14 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 у потребителей по адресу:

  • ул. Пугачёва №10-14 (чётные), 18, 22, 26-30 (чётные), 36/1, 36/2.

15 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 у потребителей по адресу:

  • ул. ул. П.Маглыша №1-33;
  • ул. К.Прокопчика №25-29 (нечётные), 30-48, 50-62 (чётные);
  • ул. К.Чёрного № 1-7;
  • ул. Базарная №12, 14;
  • 1-й пер. Колхозный №2-7, 9-15 (нечётные);
  • пер. Мельничный №3, 5.

16 и 17 июля 2020 года с 8-00 до 17-00 у потребителей по адресу:

  • ул. Кононовича №5-27 (нечетные), 16, 18, 20;
  • ул. 11-го Июля №1-39;
  • ул. 1-го Августа №4-47.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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С 13 по 17 июля, на некоторых улицах Слуцка будут проводить плановое отключение электричества в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи...
 
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