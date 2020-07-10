Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Во французском городе Ньон прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов.

Две полноценные пары уже известны. Немецкий «Лейпциг» сыграет с мадридским «Атлетико», а итальянская «Аталанта» сразится с французским «Пари Сен-Жермен». Победитель матча 1/8 финала между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», сыграет в четвертьфинале с лучшей командой в паре «Ювентус» – «Лион». Победитель противостояния «Барселона» – «Наполи» поборется за выход в полуфинал с «Баварией» или лондонским «Челси».

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