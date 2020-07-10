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«Придёт бабка старенькая – ей же надо помочь занести сумку». Один день с сельской автолавкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автолавки района перешли на летний режим. Теперь у кооператоров есть так называемый летний период, что означает, что существует особый спрос на автосервис, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Стародорожском районе сейчас два автомагазина. В течение недели они посещают более 50 деревень и обслуживают около тысячи клиентов.
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Новости Беларуси. Автолавки района перешли на летний режим. Теперь у кооператоров есть так называемый летний период, что означает, что существует особый спрос на...
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