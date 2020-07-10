«Придёт бабка старенькая – ей же надо помочь занести сумку». Один день с сельской автолавкой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автолавки района перешли на летний режим. Теперь у кооператоров есть так называемый летний период, что означает, что существует особый спрос на автосервис, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ассортимент были добавлены сезонные продукты: мороженое, овощи и фрукты. И даже шифер и цемент.





В Стародорожском районе сейчас два автомагазина. В течение недели они посещают более 50 деревень и обслуживают около тысячи клиентов.