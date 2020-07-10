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«Придёт бабка старенькая – ей же надо помочь занести сумку». Один день с сельской автолавкой

10.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автолавки района перешли на летний режим. Теперь у кооператоров есть так называемый летний период, что означает, что существует особый спрос на автосервис, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ассортимент были добавлены сезонные продукты: мороженое, овощи и фрукты. И даже шифер и цемент.

«Придёт бабка старенькая – ей же надо помочь занести сумку». Один день с сельской автолавкой

В Стародорожском районе сейчас два автомагазина. В течение недели они посещают более 50 деревень и обслуживают около тысячи клиентов.

Вадим Смоляк наблюдал за работой одного такого магазина на колесах. Подробности в видеоматериале.

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Новости Беларуси. Автолавки района перешли на летний режим. Теперь у кооператоров есть так называемый летний период, что означает, что существует особый спрос на...
 
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