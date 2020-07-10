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Канадские ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать

10.07.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи из канадского Университета Британской Колумбии доказали, что во время смерти мозг человека продолжает фиксировать звуки. Выводы их работы опубликованы на Nature.


Фото: Christopher Campbell / Unsplash

Команда психологов решила найти ответ на вопрос, слышит ли что-либо умирающий. То есть, является ли слух одним из последних чувств человека.

Для этого они изучили мозговую активность 17 здоровых людей, а также 13 пациентов хосписа. Восемь из них были в сознании, а пять — без сознания и при смерти.

Всем участникам включали композиции из пяти нот, чтобы сравнить разницу реакции их мозга на звуки. Показания снимали при помощи электроэнцефалографа.

Оказалось, что мозг умирающих точно так же реагировал на композиции, как и мозг здоровых людей — во всех 30 случаях прибор зафиксировал одинаковые импульсы. Но все еще остается неизвестным, понимает ли умирающий то, что он слышит. Как говорит ведущий автор исследования Элизабет Блудон, эта работа подтверждает идею, что с людьми при смерти стоит разговаривать.

 
 
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Команда психологов решила найти ответ на вопрос, слышит ли что-либо умирающий.
 
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