Сенненцы могут задать вопрос

13 июля, с 13.00 до 14.00, в Богушевском сельском исполнительном комитете состоится выездной приём граждан и представителей юридических лиц, а также “прямая телефонная линия” по телефону 5-23-65 начальника главного управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного комитета, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Ирины Петровны ЛЕВКОВИЧ.
Предварительная запись по телефону 5-22-32.
«ГС».
Фото взято из открытых источников.
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13 июля, с 13.00 до 14.00, в Богушевском сельском исполнительном комитете состоится выездной приём граждан и представителей юридических лиц, а также “прямая...