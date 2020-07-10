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Сенненцы могут задать вопрос

10.07.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Сенненцы могут задать вопрос

13 июля, с 13.00 до 14.00, в Богушевском сельском исполнительном комитете состоится выездной приём граждан и представителей юридических лиц, а также “прямая телефонная линия” по телефону 5-23-65 начальника главного управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного комитета, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Ирины Петровны ЛЕВКОВИЧ.

 Предварительная запись по телефону 5-22-32.

«ГС».

Фото взято из открытых источников.

 

 

 

 

 
 
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13 июля, с 13.00 до 14.00, в Богушевском сельском исполнительном комитете состоится выездной приём граждан и представителей юридических лиц, а также “прямая...
 
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