Чемпионат Испании по футболу: «Севилья» одержала третью победу подряд

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании проходят по футболу матчи 35-го тура. «Севилья» одержала третью победу подряд.

В непростом поединке обыгран «Атлетик» из Бильбао — 2:1. Пропустив в первом тайме, «Севилья» забила два мяча после перерыва. В течение пяти минут отличились Эвер Банэга и Мунир Эль-Хадади. После очередной победы «Севилья» сравнялась по набранным очкам с мадридским «Атлетико» — у клубов по 63 очка и они делят третье место. На второй позиции – «Барселона», которая отстаёт от «Реала» на один балл, но у королевского клуба есть матч в запасе.

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