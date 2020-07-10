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Чемпионат Испании по футболу: «Севилья» одержала третью победу подряд

10.07.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Испании по футболу: «Севилья» одержала третью победу подряд

В чемпионате Испании проходят по футболу матчи 35-го тура. «Севилья» одержала третью победу подряд. 

В непростом поединке обыгран «Атлетик» из Бильбао — 2:1. Пропустив в первом тайме, «Севилья» забила два мяча после перерыва. В течение пяти минут отличились Эвер Банэга и Мунир Эль-Хадади. После очередной победы «Севилья» сравнялась по набранным очкам с мадридским «Атлетико» — у клубов по 63 очка и они делят третье место. На второй позиции – «Барселона», которая отстаёт от «Реала» на один балл, но у королевского клуба есть матч в запасе.

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В чемпионате Испании проходят по футболу матчи 35-го тура. «Севилья» одержала третью победу подряд.  В непростом поединке обыгран «Атлетик» из Бильбао — 2:1....
 
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