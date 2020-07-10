Источник материала: Новости Волковыска

Правительство Беларуси постановлением №398 от 2 июля внесло изменения в положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям.

Теперь раз в полгода должны будут проходить техосмотр легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, автобусы и другие транспортные средства с числом пассажирских место более восьми, а также учебные транспортные средства, с года выпуска которых прошло 5 и более лет.

Ранее в эту категорию также попадали транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов, а легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок, и учебные транспортные средства в ней отсутствовали.

Раз в год должны проходить техосмотр:

легковые автомобили старше 10 лет,

специальные легковые автомобили,

грузовые автомобили,

автомобили-тягачи и седельные тягачи,

прицепы с разрешенной максимальной массой до 750 кг старше 10 лет,

прицепы с разрешенной максимальной массой свыше 750 кг,

транспортные средства для перевозки опасных грузов,

транспортные средства, год выпуска которых не установлен, за исключением тех, которые проходят техосмотр раз в полгода,

самоходные машины.

Ранее под ежегодный техосмотр попадали еще и мотоциклы.

Раз в два года проводится техосмотр:

легковых автомобилей младше 10 лет,

прицепов с разрешенной максимальной массой до 750 кг младше 10 лет,

квадроциклов, мотоциклов и мопедов.

Постановление Совета министров сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.