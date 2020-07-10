Правительство Беларуси постановлением №398 от 2 июля внесло изменения в положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям.
Теперь раз в полгода должны будут проходить техосмотр легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, автобусы и другие транспортные средства с числом пассажирских место более восьми, а также учебные транспортные средства, с года выпуска которых прошло 5 и более лет.
Ранее в эту категорию также попадали транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов, а легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок, и учебные транспортные средства в ней отсутствовали.
Раз в год должны проходить техосмотр:
- легковые автомобили старше 10 лет,
- специальные легковые автомобили,
- грузовые автомобили,
- автомобили-тягачи и седельные тягачи,
- прицепы с разрешенной максимальной массой до 750 кг старше 10 лет,
- прицепы с разрешенной максимальной массой свыше 750 кг,
- транспортные средства для перевозки опасных грузов,
- транспортные средства, год выпуска которых не установлен, за исключением тех, которые проходят техосмотр раз в полгода,
- самоходные машины.
Ранее под ежегодный техосмотр попадали еще и мотоциклы.
Раз в два года проводится техосмотр:
- легковых автомобилей младше 10 лет,
- прицепов с разрешенной максимальной массой до 750 кг младше 10 лет,
- квадроциклов, мотоциклов и мопедов.
Постановление Совета министров сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.